Doskonalono techniki bokserskie i umiejętności ich zastosowania w samoobronie. Zdjęcia

Przez trzy godziny doskonalono techniki bokserskie i umiejętności ich zastosowania w samoobronie.

- Okazało się, że boks i samoobrona to bardzo spójne dziedziny, a poznane metody pozwolą krawerom urozmaicać rutynę treningową - twierdzi Marcin Leśniak. łódzki instruktor Krav maga.

- Zrobiliśmy pierwsze takie szkolenie w naszej szkole i z tego co wiem to nie ostatnie dla instruktorów samoobrony. Mam nadzieję, że techniki boksu i doświadczenie zdobyte podczas szkolenia instruktorzy krawki będę mogli wykorzystać podczas swoich treningów czy szkoleń - twierdzi trener boksu Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Bogdan Szuba. - Marcin Leśniak to bardzo dobry instruktor International Krav Maga Federation, z którym współpracuję już wiele lat i nasza wspólna praca przynosi coraz większe efekty w Łodzi i w Polsce.