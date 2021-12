Dostęp do taniej i odnawialnej energii z OZE przyciągnie nowych inwestorów

Redakcja: W procesie transformacji polskiej energetyki jedną z najważniejszych ról odegra Grupa PGE. W ogłoszonej w 2020 r. strategii postawiła sobie ona za cel uzyskanie zeroemisyjności klimatycznej w perspektywie do 2050 r. Zostanie to osiągnięte przede wszystkim poprzez inwestycje w zielone źródła energii, które stopniowo zastąpią energetykę konwencjonalną. Jaka jest w tej strategii rola spółki PGE Energia Odnawialna?

Marcin Karlikowski: Ogłoszenie nowej strategii Grupy PGE to był przełom. Po raz pierwszy zostały określone konkretne etapy przekształceń w kierunku zielonej energetyki. Rola PGE Energia Odnawialna w tym zakresie będzie kluczowa, bo to właśnie ta spółka będzie odpowiadać za jedne z najważniejszych inwestycji. W ramach Programu PV do 2030 r. zostaną wybudowane farmy fotowoltaiczne o mocy 3 GW. Dodatkowo strategia zakłada uruchomienie 1 GW mocy w lądowych farmach wiatrowych. Uzupełnieniem tych planów jest program budowy magazynów energii o łącznej mocy 0,8 GW, a także modernizacja całego systemu energetycznego. Oznacza to uruchomienie nowych inwestycji w sieć energetyczną, które pozwolą dostosować ją do nowych, większych wymagań. Od tych zmian nie ma jednak odwrotu. Co więcej, biorąc pod uwagę dzisiejsze ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla, należy nawet oczekiwać, że transformacja będzie szybsza niż to wcześniej zakładano.