Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych. Jak je otrzymać w Tomaszowie?

Każdy kto chce ubiegać się o dotacje powinien złożyć wniosek (każdy w osobnej kopercie), lub wysłać pocztą wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie z napisem „Dotyczy dofinansowania infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych” w terminie od dnia 03.04.2023 r. do 15.05.2023 r. w godzinach pracy urzędu do kancelarii Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, z siedzibą przy ul. P.O.W.10/16 (liczy się data stempla pocztowego).

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, o dotację mogą ubiegać się stowarzyszenia ogrodowe, prowadzące ROD na obszarze danej gminy i otrzymywać dotację celową z budżetu tej gminy.

Do wniosku o przyznanie dotacji dołączyć należy: