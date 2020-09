Dożynki Prezydenckie 2020, odbędą się mimo koronawirusa. Dożynki Prezydenckie 2020 poza Spałą. Spała bez Dożynek Prezydenckich. 2.09.2020

Z informacji zamieszczonych na stronie wynika też, że ma się odbyć konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Wieńce będzie można podziwiać 20 września w korowodzie dożynkowym oraz podczas ceremoniału dożynkowego. Przemarsz korowodu odbędzie się na trasie od Kościoła Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca w Warszawie, gdzie odbędzie się msza, do dziedzińca Pałacu Prezydenckiego, gdzie odbędzie się ceremoniał dożynkowy.

Tradycja spalskich dożynek prezydenckich ma już 90 lat! Pierwsze ogólnopolskie święto plonów odbyło się bowiem tutaj 28 sierpnia 1927 roku. Jego pomysłodawcą był kapitan Tadeusz Ropelewski - zarządca Rezydencji Prezydenta RP w Spale. Tak przynajmniej twierdził w swojej autobiografii Prezydent R.P. - prof. Ignacy Mościcki.

Ogólnopolskie dożynki prezydenckie w Spale reaktywowano w 2000 roku. Honorowy patronat nad nimi objął ówczesny Prezydent R.P. - Aleksander Kwaśniewski. Odtąd odbywały się one w Spale co roku, aż do 2019 roku. Spała gościła kolejno Lecha Kaczyńskiego (w 2009 r.), Bronisława Komorowskiego (2010-2014) i od 2015 r. Andrzeja Dudę. Wyjątkiem były dożynki, trwające tutaj w 2007 i 2008 roku, które miały zasięg powiatowy.