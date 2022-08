Dożynki Województwa Łódzkiego 2022 w Radomsku. Dożynkowe obrzędy, konkursy, koncerty i mnóstwo pyszności. ZDJĘCIA

- To był bardzo trudny rok dla rolników. Oprócz zmienności klimatycznych niósł on jeszcze ze sobą problemy z pandemią i konsekwencje agresji Rosji na Ukrainę – mówił do zebranych marszałek Grzegorz Schreiber. - Dlatego tak bardzo potrzebujemy solidarnego działania na rzecz bezpieczeństwa Polaków, tak aby nie zapominać ani o tych, którzy mieszkają w miastach ani o tych mieszkających na obszarach wiejskich. I tak samorząd województwa łódzkiego solidarnie wspiera wszystkie grupy społeczne.