Dr Marek Krochmalski jedzie do Tokio. Szóste igrzyska łodzianina

– Byłem na igrzyskach w Pekinie 2008, Londynie w 2012, Soczi 2014, Rio de Janeiro 2016, PyeongChang 2018, a zatem w Tokio zaliczę szóste igrzyska olimpijskie – mówi dr Marek Krochmalski, członek Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego i lekarz konsultant Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. – Będę zajmował się wszystkimi reprezentantami Polski, ale w tej chwili głównie zajmuję się lekkoatletami. 20 lipca wyjeżdżam do Warszawy na ślubowanie olimpijskie, a 21 lipca wylatujemy do Japonii. Najpierw lecimy trochę za Tokio na zgrupowanie naszych olimpijczyków, tam przechodzić będziemy aklimatyzację, a 30 lipca wracamy do wioski olimpijskiej. W tę stronę aklimatyzacja powinna potrwać minimum dziewięć dni.

Zdaniem doktora Marka Krochmalskiego aklimatyzacja ma znaczenie, ale prawidłowo zaliczona nie będzie miała wpływu na postawę sportowców na olimpijskich arenach.

Z jakimi nadziejami jedzie dr Marek Krochmalski na igrzyska?

– Nie ukrywam, że liczę na pięć medali mojej lekkoatletyki – dodaje łodzianin.

Starszym kibicom nie trzeba przypominać, że dr Marek Krochmalski pracował przy drużynie piłkarskiej ŁKS, która w 1998 roku wywalczyła tytuł mistrza Polski.

Swoje duże doświadczenia w dziedzinie leczenia komórkami macierzystymi narządu ruchu dr Marek Krochmalski prezentował na międzynarodowych sympozjach naukowych w Polsce, Izraelu, Włoszech oraz w Brazylii podczas Igrzysk Olimpijskich Rio de Janeiro 2016.

Ceremonia otwarcia igrzysk Tokio 2020 odbędzie się w piątek, 23 lipca. W Japonii początek zaplanowano o godz. 20. Z powodu różnic czasu w Polsce ceremonię otwarcia będzie można śledzić o godzinie 13.

Na igrzyska do Tokio jadą też oczywiście nasi tenisiści, którzy ostatnio dostarczają nam wielu wrażeń. Do sześciu osób powiększyła się tenisowa reprezentacja Polski na igrzyska w Tokio. Możliwość gry w turnieju olimpijskim uzyskał także łodzianin Kamil Majchrzak. Zawodnik LOTOS PZT Team i AZSŁódź dołączył do Igi Świątek, Magdy Linette, Alicji Rosolskiej, Huberta Hurkacza i Łukasza Kubota.

- Bardzo się cieszę, bo spełniło się moje wielkie marzenie. Zawsze chciałem zagrać na igrzyskach olimpijskich i teraz będę miał taką możliwość. To zawsze duży zaszczyt dla każdego sportowca, kiedy może reprezentować swój kraj na igrzyskach. A dla mnie to był najważniejszy cel cel odkąd przebiłem się do pierwszej setki rankingu ATP Tour. Chociaż w obecnej chwili, jeszcze niedawno Tokio wydawało mi się nierealne, przy moim obecnym rankingu. Na pewno nie jestem faworytem czy kandydatem do medalu, ale nie skreślam siebie w żaden sposób, bo igrzyska różnią się od imprez ATP, nawet Wielkiego Szlema. Na pewno dam z siebie wszystko i kto wie, może mnie poniesie i zagram turniej życia w Tokio - powiedział Kamil Majchrzak. ą