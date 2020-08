Drugi reprezentant Polski z ŁKS. Derby będą przełożone?

Szkoleniowiec tej reprezentacji Czesław Michniewicz wysłał najpierw powołania ne mecze kwalifikacyjne mistrzostw Europy Euro U-21 2021 dla zawodników z klubów zagranicznych. Kilka dni później zaprosił na mecze z Estonią (4 września w Parnu) oraz Rosją (8 września w Łodzi) dla zawodników z polskich klubów. Wśród wybrańców szkoleniowca znalazł się ełkaesiak Jan Sobociński. Przypomnimy, że wcześniej kadrowiczem z klubu z alei Unii 2 został Adam Ratajczyk. Osiemnastolatek został powołany do reprezentacji do lat 19 prowadzonej przez trenera Jacka Magierę. Biało-czerwoni (U-19) zmierzą się z Niemcami (3 września w Kaliszu) oraz Czechami (7 września w Brzegu). Powołania dwóch piłkarzy sprawiły, że nie ma większych szans na to aby derby Łodzi rozegrano zgodnie z terminem, czyli 4 września. - W związku z powołaniami piłkarzy do reprezentacji ŁKS ma prawo wystąpić do PZPN o zmianę terminu spotkania z Widzewem - mówi Adam Kaźmierczak, prezes Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. - Z tego co mi wiadomo, klub już takie kroki poczynił i raczej będzie zgoda na zmianę terminu spotkania. Rezerwowy termin na rozegranie tego meczu to 16 września.

Za to Zakłady Bukmacherskie forBetnadal będą sponsorem ŁKS Łódź. We wtorek podpisano umowę o kontynuowaniu, trwającej od 2016 roku, współpracy. W sezonie 2020/2021 logotyp firmy pojawi się w centralnym miejscu trykotów meczowych drużyny oraz na Stadionie Miejskim w Łodzi, gdzie ŁKS rozgrywa mecze domowe. Firma sponsoruje także ekstraklasowy Raków Częstochowa, ale także reprezentację Polski Amp Futbolu. ą