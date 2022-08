Drużyna H. Skrzydlewska Orzeł Łódź musi czekać na awans. Bokserska wymiana ciosów na żużlu

Pierwsza faza meczu to była zdaniem komentatorów bokserska wymiana ciosów. Zielonogórzanie dzięki swym liderom wygrywali, ale łodzianie skutecznie odpowiadali na ciosy gospodarzy. O tej wymianie świadczą wyniki poszczególnych biegów: 5:1, 2:4, 5:1, 2:4, 4:2, 2:4, 4:2. Ani jednego remisu! Na wygrane zielonogórzan odgryzali się łodzianie, co bardzo cieszyło kibiców Orła, zasiadających na trybunach stadionu w Zielonej Górze i sponsora drużyny Witolda Skrzydlewskiego, który oglądał mecz w gustownym letnim kapeluszu.

Dopiero w ósmej gonitwie był remis, bo dobrze walczyli Luke Becker i Marcin Nowak. Falubaz prowadził 27:21.

Dziewiąty wyścig był emocjonujący. Brady Kurtz nie dał rady Piotrowi Protasiewiczowi, ale Luke Becker ograł Krzysztofa Buczkowskiego. Znów remis 3:3 i wynik meczu 30:24.

Powalczył w dziesiątym biegu Niels Kristian Iversen, ale wywalczył drugie miejsce. Falubaz wygrał 4:2 i prowadził 34:26. Przewaga łodzian wywalczona w pierwszym meczu zmalała do 2 punktów.

Skandaliczną decyzję podjął sędzia przed biegiem jedenastym. Brady Kurtz został wykluczony za poruszenie na starcie. Miał już jedno ostrzeżenie, teraz było drugie. Australijczyk wściekły wrócił do parku maszyn. Osamotniony Marcin Nowak walczył, był nawet liderem przez dwa okrążenia, ale po ostrym (być może nieprzepisowym?) ataku Piotra Protasiewicza ostatecznie przyjechał trzeci i Falubaz po wygranej w biegu 5:1 podwyższył prowadzenie do stanu 39:27.

Fantastyczny był wyścig dwunasty. Luke Becker był pierwszy przed Rohanem Tungatem i łodzianie wygrali 4:2. Wynik meczu 41:31. Idealny remis w dwumeczu.

W trzynastym wyścigu zdaniem łodzian kierownik startu nieświadomie wyciągnął bezpiecznik w motocyklu Marcina Nowaka. Łodzianin nie pojechał. Niels Kristian Iversen przywiózł dwa punkty i Falubaz prowadził 45:33.

Biegi nominowane były pełne emocji. W przedostatnim biegu po kilku mijankach drugi przyjechał Brady Kurtz, a trzeci Marcin Nowak. Wynik: 48:36.

Bieg ostatni. Gospodarze wygrali 4:2 i cały mecz różnicą czternastu punktów. Gdyby mecz zakończył się remisem, wyżej w tabelce play-off klasyfikowana jest drużyna, która zajęła wyższe miejsce po fazie zasadniczej.

Łodzianie muszą czekać na wynik ostatniego meczu. Wilki Krosno w niedzielę o 20 walczą u siebie z Landshut Devils. W pierwszym meczu wygrały 50:40. Łodzianie nie awansują do półfinału tylko w przypadku, gdyby zespół Landshut wygrał z Wilkami różnicą punktów w przedziale 6-14. Wygrana Landshut niższa niż sześcioma punktami sprawi, że Niemcy będą za łódzką drużyną w tabeli play-off. Wygrana Landshut wyższa niż 14 punktami zdegraduje Wilki na piątą pozycję. W przypadku takiego samego dorobku punktowego o wyższym miejscu w tabeli play-off decyduje wyższa pozycja po fazie zasadniczej. Łodzianie byli za Wilkami i Landshut.

Dotychczasowa tabela:

1. Polonia Bydgoszcz 2 2 +19

2. Wilki Krosno 2 2 +10

3. Falubaz Zielona Góra 2 2 +4

4. H. Skrzydlewska Orzeł Łódź 2 2 -4

5. Wybrzeże Gdańsk 2 2 -19

6. Lanshut Devils 2 0 - 10