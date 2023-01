Drużyna Junior Hurtap Łęczyca wygrała mecz w III Lidze Futsalu

Bramki dla drużyny z Łęczycy zdobyli: Kacper Czubalski 2, Kamil Dzierbicki 2, Dawid Jarczyński.

Junior Hurtap Łęczyca reprezentowali

Adam Orlik, Robert Czekalski , Dawid Jarczyński, Kamil Dzierbicki, Hubert Włodarczyk, Kacper Czubalski, Alan Czekalski.

Trener Andrzej Antos

Dzięki temu zwycięstwu młoda drużyna Hurtapu cały czas pozostaje w walce o pierwsze miejsce na zakończenie ligi, ale przed nią teraz dwa mecze wyjazdowe. W najbliższą niedzielę futsaliści z Łęczycy wybiorą się do Bełchatowa, tydzień później do Opoczna i do własnej hali wrócą 18 lutego br. na ostatni mecz sezonu. Na zakończenie sezonu zagrają z obecnym liderem rozgrywek KIA Łowicz.