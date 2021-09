Drużyna ŁSTW Ocmer Politechnika Łódzka wygrała turniej w Finlandii. Wyrównane mecze i wielkie emocje w finale

- Mamy to. Po niesamowitym meczu wygraliśmy w finale z Baltic Amadeus Wilno 11:10, co zdecydowało, że zajęliśmy pierwsze miejsce na turnieju Nordic Water Polo League w Finlandii - mówi trener drużyny ŁSTWOcmer Politechnika Łódzka Edward Kujawa. - W meczu finałowym z punktu widzenia kibica było wszystko: piękne bramki, parady bramkarskie, zwroty akcji, emocje do ostatniej syreny. Decydującą bramkę zdobyliśmy na sześć sekund przed końcową syreną.

Podziękowania za grę z pasją i zaangażowaniem należą się całej drużynie ŁSTW Ocmer Politechnika Łódzka. W ostatniej minucie rywalizacji na zmianę łodzianie mieli zaledwie jednego zawodnika. Wykluczony poprzez otrzymanie czerwonej kartki został także trener Edward Kujawa. Ale zadecydował łódzki charakter i nasi zawodnicy mogli cieszyć się ze zwycięstwa.

Turniej był bardzo wyrównany. Łodzianie po podróży przystąpili do pierwszego meczu z gospodarzami. Początek nie był udany, nasza drużyna przegrywała 2:7, jednak później narzuciła swój styl gry i wygrała 15:13. Litwini wsławili się podobnym osiągnięciem. Przegrywali w grupie z Järfälla vattenpolo 7:9, ale od połowy meczu byli zdecydowanie lepsi, wygrali tę fazę spotkania 9:1 i cały mecz 16:10.

Grupa A

Turun Uimarit ry - Uintiseura Kuhat Ry 20:6

Turun Uimarit ry - ŁSTW Ocmer Politechnika Łódzka 13:15

ŁSTW Ocmer Politechnika Łódzka - Uintiseura Kuhat Ry 16:12

1. ŁSTW Ocmer Politechnika Łódzka 4 pkt., 2. Turun Uimarit 2 pkt., 3. Uintiseura Kuhat 0 pkt.

Wdrugiej grupie triumfowali Litwini.

Grupa B

Baltic Amadeus Wilno - Cetus 17:13

Järfälla vattenpolo - Baltic Amadeus Wilno 10:16

Cetus - Järfälla vattenpolo 6:13

1. Baltic Amadeus Wilno 4 pkt., 2. Järfälla Vattenpolo 2 pkt., 3. Cetus 0 pkt.

Finał

ŁSTW Ocmer Politechnika Łódzka - Baltic Amadeus Wilno 11:10

Królem strzelców był Stefan Tomicević (ŁSTW Ocmer Politechnika Łódzka) - 13 goli.

Ekstraliga piłki wodnej wystartuje 9-10 października. Łodzianie mają na koncie dziewiętnaście tytułów mistrza Polski. ą