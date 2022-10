Drużyna rugbistek Budowlanych Commercecon do lat 16 nie obroni mistrzostwa Polski? Dariusz Kuczmera

Nie zanosi się na to, by drużyna rugbistek Budowlanych Commercecon do lat 16 po raz trzeci z kolei zdobyła mistrzostwo Polski. Młodsze koleżanki grających już wśród seniorek mistrzyń z lat 2021 i 2022 po czwartym miejscu w pierwszym turnieju nowego sezonu, drugi, rozgrywany w niedzielę w Częstochowie, zakończyły na ostatniej pozycji w 8-drużynowej stawce - pisze red. Wojciech Filipiak.