Drużyna żużlowców H. Skrzydlewska Orzeł Łódź gotowa do sezonu

– Wszystkie kontrakty są już podpisane – mówił główny sponsor drużyny i honorowy prezes Witold Skrzydlewski.

Z naszym zespołem pożegnali się: Marcin Nowak, Norbert Kościuch, Luke Becker, Brady Kurtz, Nikodem Bartoch i Michał Gruchalski. – Niektórzy mieli zamiar zostać, ale nie byliśmy zainteresowani przedłużeniem współpracy, inni, jak to twierdzili chcieli iść do klubu, który ma progres, choć sami spadali z hukiem z wysokiego miejsca listy żużlowców o największej średniej punktowej – dodał Witold Skrzydlewski.

Kto będzie w sezonie 2023 bronił barw H. Skrzydlewska Orzeł Łódź? Oto skład łodzian: Niels Kristian Iversen, Tomasz Gapiński, Jakub Jamróg, Mateusz Tonder, Timo Lahti, Tom Brennan, Mateusz Dul, Aleksander Grygolec i Jakub Sroka oraz dwaj zawodnicy z kontraktami warszawskimi: Szwed Pontus Aspgren i Słoweniec Nick Skorja. Kontrakt warszawski polega na tym, że klub nie musi płacić zawodnikowi, dopóki nie wystawi do składu.

– Cenię Pontusa Aspgrena, miał w minionym roku kontuzję, wcześniej jeździł w Lokomotiv Daugavpils – mówił trener Marek Cieślak. – Sam do nas zgłosił się Nick Skorja, znamy go ze startów w drugoligowej drużynie Metalika Recycling Kolejarz Rawicz. W mojej ocenie drużyna jest fajna. Z wieloma zawodnikami miałem okazję pracować już wcześniej – wiem na co ich stać.

Zawodnicy z kontraktami warszawskimi mają mobilizować tych z kontraktami do lepszej jazdy. – Trener był w szoku, jak dowiedział się, jakie płaciliśmy zawodnikom pieniądze w minionym poziomie – dodał prezes Witold Skrzydlewski. – Zarobki były na poziomie ekstraligi, a efektów nie widzieliśmy.

Trwają prace nad przygotowaniem toru na Moto Arenie w Łodzi.