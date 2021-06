Dryfujące zwłoki na Zalewie Cieszanowickim: To zaginiony 38-letni wędkarz

Utonięcie mężczyzny na Zalewie Cieszanowickim. Odnaleziono jego ciało?

W piątek, 25 czerwca, zauważono zwłoki dryfujące na Zalewie Cieszanowickim. To prawdopodobnie ciało zaginionego 38-letniego wędkarza, którego poszukiwania trwały od niemal tygodnia. Mężczyzna utonął 19 czerwca, kiedy wędkował z kolegami. W pewnym momencie wyskoczył z łódki do wody by odczepić spławik zaczepiony o boję i już nie wypłynął.

Izabela Gajewska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim potwierdza, że na Zalewie Cieszanowickim odnaleziono zwłoki, ale zaznacza, że na razie nie można potwierdzić, że to ciało 38-latka.

- Trwa ustalanie tożsamości mężczyzny, na miejscu pracują policjanci i lekarz - mówi asp. Izabela Gajewska.

AKTUALIZACJA

Po godz. 18 rzecznik piotrkowskiej policji potwierdziła, że to zwłoki 38-latka, który utonął przed niemal tygodniem. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone przez prokuraturę do sekcji.