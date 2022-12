Dwa ogniska ptasiej grypy w województwie łódzkim. Koło Sieradza uśmiercono ponad 20 tys. kaczek

- Potwierdzam, że mamy obecnie w gminie Błaszki dwa ogniska ptasiej grypy - mówi Tomasz Mroczek, zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu. - Pierwsze zgłoszono nam w miejscowości Kociołki-Dworek i dotyczyło one 13260 kaczek reprodukcyjnych w siedmiu kurnikach. Pobrane próbki przebadane zostały w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach. Wynik był dodatni, a to oznaczało uśmiercenie wszystkich ptaków, co też uczyniono. Potem zostały zutylizowane w specjalistycznym zakładzie pod Radomskiem. Drugie ognisko stwierdziliśmy w Romanowie, około 11 kilometrów od Kociołek. Tam z kolei trzeba było uśmiercić 6422 kaczek tuczowych. Potem była podobna procedura z utylizacją.

W Kociołkach-Dworku oraz Romanowie Powiatowy Lekarz Weterynarii zarządził na okres 30 dniu zakaz wstępu, natomiast drób i ptaki z gospodarstw domowych muszą przebywać w zamknięciu. Po 30 dniach jeśli sytuacja się poprawi zakaz może zostać zniesiony.