Dwie drużyny ŁKS wygrały swe mecze. Udana inauguracja nowego sezonu

Od zwycięstwa zaczęli sezon koszykarze Profi Sunbud PKK 99 Pabianice. Podopieczni trenera Arkadiusza Gralewskiego zdecydowanie wygrali trzecią kwartę 31:9. To zdecydowało o zwycięstwie pabianiczan.

Ciekawy mecz rozegrała drużyna ŁKS Coolpack Youth Łódź. Pod wodzą trenera Piotra Trepki łodzianie pokonali GAKGdynia. Na 103 sekundy przed końcem młodzież ŁKSprowadziła tylko 58:54, ale końcówkę rozegrała jak rutynowany zespół. Kacper Koc zdobył 23 punkty dla ŁKS.

Wysokie zwycięstwo odniósł seniorski ŁKSCoolpack w Poznaniu. Łodzianie wygrali zdecydowanie 104:85. Nie przywiązywano wagi do obrony. 30 punktów zdobył Bartosz Wróbel

Wielka radość w Zgierzu. Drużyna MKK Kuchinox Interon Boruta Zgierz pokonała wysoko rywala. Trener Bartłomiej Szczepaniak ma powody do zadowolenia.

TKM Włocławek - Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 69:88 (20:12, 16:23, 9:31, 24:22)

Profi Sunbud PKK 99 Pabianice: Patryk Zawadzki 15, Marcel Karpiak 12, Wojciech Wierzchowski 11, Szymon Gralewski 10, Wiktor Wilk 10, Przemysław Grabowski 10, Dominik Jędrzejewski 7, Filip Sauter 5, Maciej Strzelczyk 3, Szymon Barys 3, Jan Sobolewski 2, Krystian Mik 0. Trener: Arkadiusz Gralewski.

MKK Kuchinox Interon Boruta Zgierz - Tarnovia Tarnowo Podgórne 94:62 (24:18, 21:16, 26:13, 23:15)

MKK Kuchinox Interon Boruta Zgierz: Arkadiusz Świt 17, Sebastian Ferenc 16, Hubert Lewandowski 13, Bartłomiej Frątczak 13, Michał Mycko 11, Bartosz Dylik 9, Mateusz Ćwirko-Godycki 6, Jacek Kędzia 4, Maciej Kochaniak 4, Robert Kowalski 1, Krystian Małoń 0, Adam Stegliński 0. Trener: Bartłomiej Szczepaniak.

ŁKS Coolpack Youth Łódź - GAK Gdynia 63:57 (19:20, 18:10, 15:11, 11:16)

ŁKS Coolpack Youth Łódź: Kacper Koc 23, Szymon Rękoś 9, Maksymilian Gajek 7, Adrian Adamowicz 6, Maciej Szalak 5, Wiktor Szewczyk 4, Tomasz Kwieciński 4, Jan Bosowicz 3, Bartosz Keller 2, Jakub Gawlas 0, Jakub Mycko 0. Trener: Piotr Trepka.

MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań - ŁKS Coolpack 85:104 (21:31, 23:22, 24:32 17:19)

ŁKS Coolpack Łódź: Bartosz Wróbel 30, Jarosław Giżyński 19, Norbert Kulon 17, Kacper Dominiak 13, Przemysław Paduch 10, Piotr Keller 9, Karol Kołodziejczyk 5, Filip Starzyński 1, Kacper Maj 0, Jacek Gwardecki 0, Damian Kuźniar 0. Trener: Piotr Zych.

KS Księżak Łowicz - Trefl II Sopot mecz zakończył się po zamknięciu tego wydania. ą