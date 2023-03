Dwie drużyny Media Curling Club zwyciężyły w Turnieju o Puchar PFKC w hali Curling Łódź

Przewrotny okazał się turniej kobiet, w którym fazę grupową z kompletem zwycięstw zakończyła drużyna KKC Wróbel – trzeci zespół Ekstraligi PLC. W meczu o awans do finału spotkały się natomiast POS Rybicka i MCC Lipińska. Warszawianki wzięły rewanż za porażkę odniesioną w niedzielne popołudnie i wyeliminowały z walki o udział w mistrzostwach Europy zespół z Łodzi. Do finału przystępowały jednak z porażką w fazie grupowej z KKC Wróbel – drużyna z Krakowa miała zatem dwie szanse na wygranie turnieju. Finał zakończył się jednak po myśli warszawianek – 5:2 w pierwszym meczu doprowadziło do rozstrzygającego spotkania w niedzielę wieczorem, w którym zespół MCC Lipińska wygrał 9:4.