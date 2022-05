Dwie parafie, jeden proboszcz. Diecezja łowicka i archidiecezja częstochowska łączą parafie

Już w ubiegłym roku biskup biskup Andrzej Dziuba, biskup łowicki wystosował list do wiernych w którym poinformował, że parafie zostaną połączone unią personalną. Będą miały jednego proboszcza. Powodem jest brak księży, ale też drastyczny spadek wiernych uczęszczających na niedzielne msze święte. To sprawiło, że połączono na przykład unią personalną parafię Szczuki, która ma około 900 wiernych i parafię Sadkowice, do której należy ponad 2.000 osób. Obie znajdują się w dekanacie Biała Rawska. Wspólnego proboszcza ma też parafia Lewin i Regnów. Pierwsza ma 618 wiernych, a druga – 1885. Unią personalną połączono też parafie Leśmierz i Leźnicę Małą leżące koło Łęczycy. Parafia w Leśmierzu ma 1387 wiernych, a w Leźnicy Małej – 1707. Proboszczem obu jest ks. Paweł Pełka.

Łączenie parafii nastąpiło też w archidiecezji częstochowskiej, której część znajduje się na terenie województwa łódzkiego. Abp Wacław Depo, tamtejszy metropolita, też skierował w tej sprawie list do wiernych. Tłumaczył, że potrzeba łączenia parafii wynika z niewystarczającej liczby księży w stosunku do potrzeb archidiecezji. Jest ona bardzo rozdrobniona, bo posiada 312 parafii, z tego prawie 180 z jednym księdzem. Powodem jest też kryzys powołań, śmierć księży, ale też porzucenie przez niektórych z nich stanu kapłańskiego.