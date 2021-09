Dwie świetne tercje hokeistów TME ŁKH Łódź. Pokonali spadkowicza z ekstraklasy. Zdjęcia

TMEŁKH zajął w poprzednich rozgrywkach MHL piąte miejsce, ale teraz drużyna jest słabsza, bo nie ma już w niej grupy Rosjan – informuje alfa i omega hokeja na lodzie redaktor Wojciech Filipiak.

Stoczniowiec prowadził 2:0, w drugiej i trzeciej tercji gole strzelali już jednak tylko łodzianie: Mikita Antanowicz – 2, oraz Ricardo Regala, Piotr Matuszewski, Vaclav Rziha i Iwan Cyran. Niedzielny mecz był z kolei kompletnie nieudany. Jeżeli prawdą jest, że bramkarz w hokeju to 60 procent drużyny, to Joshua Reinstein wykonał tę normę z nawiązką, jego koledzy z pola nie zrobili jednak nic, by mu pomóc. Wprawdzie pod koniec pierwszej tercji Artiom Letiuk wyrównał na 1:1, ale potem ŁKH stracił gola grając w przewadze, a resztę szans odebrała bramka strzelona przez torunian w ostatniej minucie.

ŁKH grał w tych meczach w składzie: Hiukka i Reinstein w bramce oraz J. Lewy, Antanowicz, Regala, Moskaliow, Kubiak, Stryżanok, P. Matuszewski, Rziha, T. Lewy, Tajmatow, Cyran, Letiuk, Gusarow, Kułak, Łaptinow, Moruha, Witczak i A. Matuszewski. Po karze meczu za bójkę w pierwszym meczu Antanowicz w niedzielę nie mógł grać.

Pozostałe wyniki drugiej serii meczów (mecz ŁKS z SMS Toruń w pierwszej kolejce został przełożony na inny termin): SMS Toruń – Stoczniowiec 6:4, Polonia Bytom – Podhale 9:2, Zagłębie – Naprzód 3:4 po karnych, SMS Katowice – MOSM Tychy 3:4, HK Opole – Niedźwiadki Sanok 7:2, HK Opole – Podhale 14:2, SMS Toruń – Sokoły 2:6, Polonia – Niedźwiadki 5:1, Zagłębie – Tychy 3:5, Cracovia – Unia Oświęcim 5:0.

Polonia ma po czterech meczach 12 punktów, Sokoły – 9, Naprzód - 8. ŁKH z trzema punktami jest na dziewiątym miejscu wśród 14 zespołów. 18 i 19 września ŁKH grać będzie w Tychach i w Janowie.

ą