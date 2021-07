Dwór w Kalinowej ożył. Był niezapomniany koncert oraz wernisaż ZDJĘCIA

Zespół składający się z muzyków Filharmonii Kaliskiej wystąpił w składzie: Arkadiusz Hylewski – skrzypce, Marek Maciejewski – klarnet, Hieronim Bartczak – akordeon, Tobiasz Michna – kontrabas W Kalinowej można było usłyszeć m.in. Bubliczki (muz. Sergiej Bogomazow / Grigorij Karsawin), Klezmer Polka (muz. Arkadiusz Hylewski), Di Saposhkelekh ( mel. tradycyjna)

Publiczność swoją liczną obecnością potwierdziła, że organizacja tego typu wydarzeń jest wielce potrzebna. Wśród odwiedzających dwór w Kalinowej byli goście z najbliższych miejscowości ale też z dalszych zakątków województwa łódzkiego czy wielkopolskiego. Miłym zaskoczeniem była znacząca obecność ludzi młodych.

- Wydarzenie, które odbyło się w Kalinowej było połączeniem dwóch sztuk: muzyki i malarstwa - mówi Anna Wróbel, jedna z organizatorek wydarzenia. - Swoje prace pokazał artysta przez duże A - Cezary Zbrojewski. To malarz i grafik z Sieradza, który jest autorem ponad 25 wystaw indywidualnych i ponad 50 wystaw zbiorowych w galeriach między innymi w Warszawie, Kaliszu, Szczecinie czy Sieradzu. W 2008 roku został odznaczony odznaką honorową "Zasłużony dla kultury polskiej", przyznaną przez Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego. Wśród prac, które zostały zaprezentowane można było zobaczyć wiele gatunków, które są w kręgu zainteresowań artysty. Artysta chętnie wraca także do niepowtarzalnych klimatów "małych ojczyzn" takich jak Kalinowa. Perełką, okazały się prace Agaty Zbrojewskiej, która w Kalinowej miała swój debiut. Artystka tworzy efektowne kolaże, pełne intrygujących kolorów, kształtów i mitologicznych, surrealistycznych nawiązań. W jej pracach dominują motywy nawiązujące do kultury antycznej, świata orientu oraz fauny i flory. Symbolizują one harmonię między człowiekiem a naturą. Dwór w Kalinowej oferował zatem ucztę dla dwóch zmysłów dla wzroku i słuchu.

Prowadzącymi to wydarzenie byli Anna Wróbel i Andrzej Grabowski, którzy w zabawny sposób przybliżyli historię dworu oraz wprowadzili publiczność w świat sztuki. W trakcie tego wieczoru można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z najstarszym czynnym wozem strażackim w Polsce oraz podelektować się ciastem domowego wypieku dopełnionym lampką gruzińskiego wina.

Organizatorzy kierują słowa podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tego wydarzenia. Dziękują za przychylność Burmistrza Błaszek i wsparcie ze strony Dyrektora Centrum Kultury w Błaszkach. Jak zawsze pięknie zaangażowała się lokalna społeczność: Koło Gospodyń Wiejskich czy Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinowej. Razem można więcej.