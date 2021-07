Dwukrotny mistrz Polski w Bełchatowie

Dwukrotni mistrzowie Polski (1946, 2000) przygotowują się do rywalizacji w grupie pierwszej III ligi. Drużyna prowadzona od 1 lipca przez byłego trenera Unii Skierniewice Rafała Smalca ma za sobą już pierwszy sparing, przegrany zresztą, bo uległa Avii Świdnik 2:3 (0:1). Do zespołu ze stolicy dołączyło dwóch byłych piłkarzy klubu ze Skierniewic, bramkarz Michał Brudnicki oraz Szymon Pieńkowski. To nie koniec wzmocnień, bo Marcin Kluska przyszedł z Legionovii Legionowo, a Krystian Pieczara ze Stali Rzeszów. Obaj grali już poprzednio w Polonii.Poloniści mają jasno określony cel na nowy sezon - awans do II ligi.

W zespole z Bełchatowa trwa natomiast wielkie testowanie.

Wiele wskazuje, że nowym graczem drugoligowca pozostanie Szymon Sołtysiński, który ma za sobą udany sezon w trzecioligowym Sokole Aleksandrów, okraszony 12 bramkami. Szkoleniowiec GKS przygląda się natomiast Adamowi Doboszowi, który w minionym sezonie zaliczył 30 meczów w drugoligowym Sokole Ostróda. Dla tego zawodnika, to drugie letnie testy, bowiem trenował przez pewien czas z Pogonią Siedlce. Wcześniej grał między innymi w Zniczu Pruszków i Elanie Toruń. Wychowanek Pogoni Szczecin Michał Graczyk grał natomiast w Olimpii Grudziądz. On z kolei był na testach w GKSBełchatów. Mateusz Jarzynka grał w Cracovii II. Początek sobotniego meczu o 11.30. ą