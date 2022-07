Dynamo Kijów przed meczem Ligi Mistrzów w Łodzi będzie przygotowywało się w Uniejowie

Kijowianie na swoją bazę pobytową wybrali Aparthotel Termy Uniejów, a trenować będą na obiektach im. Włodzimierza Smolarka w Uniejowie.

Zespół zaplanował swój przyjazd do Uniejowa na 16 lipca (sobota) godz. 15:00. Zgrupowanie potrwa 9 dni. Trener zespołu Mircea Lucescu do Uniejowa zabiera m.in. następujących piłkarzy: Serhij Sydroczuk, Ołeksandr Karawajew, Wiktor Cygankow, Mykoła Szaparenko, Ilja Zabarnyj, Denys Popow, Ołeksandr Syrota czy Hrehorij Buszczan. Do tego w kadrze jest polski

kadrowicz Tomasz Kędziora i słoweński Benjamin Verbić. Dynamo Kijów rozpocznie udział w eliminacjach do Ligi Mistrzów 20 lipca, kiedy zmierzy się z Fenerbahce Stambuł na stadionie ŁKS w Łodzi.