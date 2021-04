Dyrektor liceum z Łodzi, który "zakazał błyskawic", odebrał medal Komisji Edukacji Narodowej od ministra Przemysława Czarnka

Uroczystość w Warszawie skomentował Marcin Gołaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi (z ramienia KO), który uznaje szkolny regulamin z zakazem błyskawic za wprowadzony z naruszeniem prawa (w dokumentach ogólniaka nie ma śladu skonsultowania regulaminu w sprawie awatarów z samorządem uczniowskim, zaś takich konsultacji wymaga statut liceum). Przewodniczący mówił w czwartek m.in. o "zbezczeszczeniu" medalu Komisji Edukacji Narodowej.

"Resort indoktrynacji przyznał go człowiekowi, który na to odznaczenie nie zasługuje, a jest to jedno z najważniejszych odznaczeń państwowych w naszym kraju. Odznaczenie, które otrzymują profesorowie, osoby zasłużone dla polskiej edukacji. Były asystent wiceministra Rzymkowskiego, związany z Kukiz’15, teraz z PiS, otrzymuje od swojego byłego przełożonego nagrodę za to, że indoktrynuje on uczniów i walczy z polską szkołą" - stwierdził Marcin Gołaszewski.