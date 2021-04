Dyrektor od zakazu błyskawic w szkole z Łodzi jak Jan Machulski i Kiejstut Bacewicz. Kto jeszcze otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej? Maciej Kałach

Zobacz galerię (10 zdjęć) Dyrektor szkoły od „zakazu błyskawic” w Łodzi, czyli Dariusz Jakóbek, może już dumnie nosić na piersi swój Medal Komisji Edukacji Narodowej, który otrzymał w czwartek (22 kwietnia) od Przemysława Czarnka. Minister edukacji – jak stwierdził – przyznał łódzkiemu dyrektorowi medal „za wybitne osiągnięcia w zakresie edukacji w Polsce, wychowania dzieci i młodzieży, za wielką odwagę”. Za sprawą decyzji ministra, łódzki dyrektor dołączył do elitarnego grona. Np. Jan Machulski otrzymał taki medal na 40-lecie pracy twórczej... To odznaczenie trzymają w swoich szufladach znani profesorowie łódzkich uczelni. Być może dyrektor Dariusz Jakóbek pójdzie w ślady kilku z nich i też zostanie rektorem?Zobacz w kolejnych ilustracjach naszej galerii, kto jeszcze – w różnych okresach – otrzymał od władz oświatowych Medal KEN. Na zdjęciu, od lewej, Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji, Dariusz Jakóbek, dyrektor XXXIV LO z Medalem KEN, Przemysław Czarnek, minister edukacji. Twitter Ministerstwa Edukacji i Nauki Zobacz galerię (10 zdjęć)

Dyrektor szkoły od „zakazu błyskawic” w Łodzi, czyli Dariusz Jakóbek, może już dumnie nosić na piersi swój Medal Komisji Edukacji Narodowej, który otrzymał w czwartek (22 kwietnia) od Przemysława Czarnka. Minister edukacji – jak stwierdził – przyznał łódzkiemu dyrektorowi medal „za wybitne osiągnięcia w zakresie edukacji w Polsce, wychowania dzieci i młodzieży, za wielką odwagę”. Za sprawą decyzji ministra, łódzki dyrektor dołączył do elitarnego grona. Np. Jan Machulski otrzymał taki medal na 40-lecie pracy twórczej... To odznaczenie trzymają w swoich szufladach znani profesorowie łódzkich uczelni. Być może dyrektor Dariusz Jakóbek pójdzie w ślady kilku z nich i też zostanie rektorem? Zobacz w naszej galerii ilustracji do tego artykułu, kto jeszcze – w różnych okresach – otrzymał od władz oświatowych Medal KEN.