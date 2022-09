Dyrektor sportowy ŁKS przeniósł się właśnie do Widzewa Łódź Dorota Kułaga, Dariusz Kuczmera

To już trzeci transfer z ŁKS Probudex Łagów do PKO Ekstraklasy. Tym razem chodzi o dyrektora sportowego Wojciecha Śmiecha, który przeniósł się do Widzewa Łódź. Będzie pełnił rolę koordynatora do spraw skautingu.