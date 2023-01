Dyrektorka łęczyckiego muzeum odchodzi na emeryturę. Ogłoszono konkurs na nowego szefa placówki

- Moja praca w łęczyckim muzeum zaczęła się w 1986 roku. Pracowałam tutaj do 1994 r. Następnie byłam Miejskim Konserwatorem Zabytków w Łęczycy. W latach 2002 - 2006 byłam wiceburmistrzem miasta. Przez 10 lat byłam dyrektorem firmy Schraner Polska. Dyrektorem łęczyckiego muzeum zostałam w 2017 roku - powiedziała nam Hanna Pawłowska, dyrektor Muzeum w Łęczycy. - Przez lata organizowaliśmy turnieje rycerskie, stworzyłam nową stałą wystawę archeologiczną z nowoczesną aranżacją plastyczną, za mojej kadencji wyremontowaliśmy "dom stary", w którym obecnie znajdują się: recepcja, sklepik, kasa oraz biura. Ostatnio stworzyliśmy wystawę o Łęczyckich Zakładach Górniczych w piwnicach miejskiego ratusza. Przed moim odejściem chce otworzyć nową wystawę stałą - historyczną. Zobaczymy na niej wszelkie zabytki, które do tej pory były ukryte w magazynach. Wreszcie ujrzą one światło dzienne. Wystawa będzie miała formę multimedialną.