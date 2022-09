Dyscyplinarne zwolnienie kierowcy i częstsze kontrole alkomatem - zapowiada prezes MPK w Opocznie

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy czeka 62-letniego kierowcę MPK Opoczno, który mając 2 promile alkoholu, wjechał autobusem do rowu. Przypomnijmy, że o włos od tragedii było w poniedziałek, 12 września, po godz. 6 rano na ul. Piotrkowskiej w Opocznie. Autobus MPK, który prowadził 62-letni kierowca, zjechał do przydrożnego rowu. Podróżowały nim dwie osoby, na szczęście nic im się nie stało. Początkowo zakładano, że kierowca zasłabł, ale policjanci na miejscu po badaniu ustalili, że miał 2 promile alkoholu.

- Rano odbyłem rozmowę z kierowcą, podczas której poinformowałem go, że zostanie zwolniony dyscyplinarnie. Odpowiednia adnotacja o przyczynie zwolnienia znajdzie się w jego świadectwie pracy. Osobiście poradziłem mu również, by udał się do psychologa i zrobił wszystko, by więcej nie wziąć alkoholu do ust i nie doprowadzić do podobnej sytuacji - mówi Robert Grzesiński, prezes MPK w Opocznie i podkreśla, że na całe szczęście w tym zdarzeniu nikomu nic się nie stało, bo wówczas konsekwencje byłyby jeszcze surowsze. Prezes dodaje, że kierowca ma za sobą 23-letnią pracę w tejże spółce i nienaganny przebieg pracy, a w rozmowie z prezesem wyraził skruchę i żal za poniedziałkowe zdarzenie.