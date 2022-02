„Dziady”, „Odlot”, „Ciemna Woda”, „Dziennik szaleńca” oraz wizjonerzy, czyli Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych 2022

Cieszący się dużą popularnością łódzki festiwal przyzwyczaił swoich widzów do tego, że szybko reaguje na to, co dzieje się na teatralnych scenach w całym kraju. Tak też stało się i tym razem.

KURATOR NOWAK ODRADZA DZIADY

19 marca XXVIII Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych otworzy głośny spektakl „Dziady” na podstawie dzieła Adama Mickiewicza, w reżyserii Mai Kleczewskiej, z Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie. Widowisko, którego premiera odbyła się w 120-lecie prapremiery „Dziadów” w inscenizacji Stanisława Wyspiańskiego, wywołało wiele kontrowersji; małopolska kurator oświaty, Barbara Nowak, nawet odradzała szkołom organizowania wyjść na ten spektakl. Teraz łódzcy teatromani sami będą mogli się przekonać się, o co właściwie ten cały rwetes... W spektaklu występują m.in. Jan Peszek, Feliks Szajnert, Marcin Kalisz oraz Dominika Bednarczyk w roli Konrada. Jednak, by zobaczyć przedstawienie trzeba się będzie wybrać do Krakowa. Festiwalowy bilet na spektakl prezentowany na scenie Teatru im. J. Słowackiego obejmuje także przejazd do Krakowa i powrót do Łodzi autokarami oraz nocleg w hotelu w Krakowie (ze śniadaniem).