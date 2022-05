Działacze ŁKS przepraszają kibiców i zapowiadają zmiany

Oprócz zajęć trwają także rozmowy sterników klubu z zawodnikami i obecnym sztabem trenerskim na temat budowy zespołu przed nowym sezonem na zapleczu ekstraklasy. Zanim do nich doszło działacze krótko, prawie niezauważalnie, podsumowali miniony sezon na pisząc na Twiterze: „Ten sezon był pełen rozczarowań, za które Was szczerze przepraszamy, dziękując jednocześnie za wsparcie okazywane często wbrew wszystkiemu. Czekają nas zmiany i trudne decyzje. Zrobimy wszystko, co możliwe, żeby kolejny sezon przysporzył nam wszystkim więcej radości”.

Naszym zdaniem wypadało podobny komunikat zamieścić na stronie klubowej ŁKS, bo przecież nie wszyscy mają Twittera. Tymczasem kilka enigmatycznych zdań po prosu ukryto. Inna sprawa, że nie ma się czym chwalić.

Zmienić się tymczasem może sytuacja trenera Marcina Pogorzały. Otóż szkoleniowiec, o czym informowaliśmy, prowadził pierwszoligowca awaryjnie do końca sezonu. Nie posiada bowiem licencji UEFA Pro, która daje mu możliwość do pracy z ekipami I ligi i PKOEsktraklasy. Otóż Marcin Pogorzała złożył wszystkie potrzebne dokumenty na wymagany kurs. Aby rozpocząć trwające 18 miesięcy zajęcia musi jeszcze zdać egzamin. Jeśli kurs rozpocznie, to po raz kolejny Polski Związek Piłki Nożnej może mu warunkowo wydać zgodę na pracę z pierwszym zespołem. W kursie nie zamierza natomiast uczestniczyć łodzianin Dawid Kroczek, który pracował ostatnio w Resovii Rzeszów i jak sam mówił zainteresowany jest pracą w zespole z alei Unii. Temat jest jednak nieaktualny.

Kolejne zajęcia zaplanowano na 13 czerwca (poniedziałek). Tydzień później (20 czerwca) rozpoczniemy zgrupowanie w Woli Chorzelowskiej. W trakcie dziewięciodniowego zgrupowania ełkaesiacy rozegrają cztery mecze sparingowe (z Resovią Rzeszów, Stalą Rzeszów, Wisłoką Dębica i Stalą Mielec), a po powrocie do Łodzi zmierzą się jeszcze z GKS-em Tychy.

Na czwartek (26 maja) natomiast zaplanowano półfinałowe mecze o awans do PKOEkstraklasy. Korona Kielce zmierzy się z Odrą Opole (18), natomiast Arka Gdynia z Chrobrym Głogów (20.45).

Finał zaplanowano na 29 maja na boisku drużyny, która zajęła wyższe miejsce w tabeli końcowej I ligi. ą