Działki rekreacyjno-leśne na sprzedaż w Joachimowie-Mogiłach pod Skierniewicami. Kiedyś był to szczyt luksusu

Joachimów-Mogiły przyciągał turystów

W Joachimowie-Mogiłach funkcjonował Ośrodek Wypoczynkowy Polskiego Radia, do którego przyjeżdżali turyści z całej Polski. To właśnie dzięki niemu podskierniewicka miejscowość zyskała sławę ogólnokrajową. Coraz więcej osób chciało tam wypoczywać ze względu na mikroklimat. Otoczenie lasów i bliskość rzeki doskonale nadawały się do letniego odpoczynku.

Osada domków letniskowych na działkach leśnych

Już w latach 80. i 90. wiele osób chciało mieć tam własny domek letniskowy i kawałek działki. Z każdym rokiem powstawały nowe domki, w których wypoczywano przez cały okres letni. Powstało tam całe osiedle letniskowe, do którego przyjeżdżają mieszkańcy niemal całej Polski. Ceny działek w tamtym okresie były niemal astronomiczne. Jak wygląda to teraz? Sprawdziliśmy aktualne oferty. Szczegóły w galerii: