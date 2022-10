Działkowcy ROD Uniport są załamani. Obawiają się, że zamienią ich działki na parking typu park&ride?

To przeraziło działkowców, którzy stanęli przed wizją likwidacji ich ukochanych działek. - Najgorsze było to, że o całej sprawie dowiedzieliśmy się nieoficjalnie – mówi Witold Amiłowski, skarbnik ogrodu. Jak wspomina działkowców poinformował jeden z radnych osiedla Retkinia Zachód- Smulsko. Osiedlowi radni dostali bowiem koncepcję do zaopiniowania.Działkowcy zaczęli protestować. Interpelację w tej sprawie złożył radny Kamil Jeziorski. W odpowiedzi sekretarz miasta Wojciech Rosicki uspokoił, że „zaprezentowana koncepcja była jedynie wstępną propozycją do dyskusji z mieszkańcami w ramach konsultacji” a MPU dokona jej korekty i poszuka innych wariantów.

Krzysztof Szymczak