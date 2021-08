Dzieci z województwa łódzkiego dostały już ponad 54 mln zł na wyprawkę szkolną w ramach programu Dobry Start. Pieniądze nadal czekają

W województwie łódzkim na konta rodziców i opiekunów wpłynęło już 54,5 mln zł dofinansowania do wyprawki szkolnej. Chodzi o tzw. 300 plus, które jest wpłacane w ramach programu Dobry Start. W regionie wypłacono już 181,5 tys. świadczeń, z czego 41 tys. w samej Łodzi.W całym kraju rodzice i opiekunowie złożyli ponad 2,5 mln wniosków o dofinansowanie do szkolnych zakupów. W naszym województwie wpłynęło dotąd 155,5 tys. wniosków, które dotyczą 216 tys. dzieci. Do tej pory ZUS w całym kraju, który od tego roku zajmuje się obsługą programu, wypłacił 925 mln zł dla ponad 3 mln dzieci.Czytaj dalej

Krzysztof Kapica