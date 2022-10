Dziecko z Matki Polki w Łodzi dostało pierwszą w Polsce refundowaną terapię genową na SMA. Cena rynkowa zastrzyku to 10 mln zł

SMA czyli rdzeniowy zanik mięśni

Do niedawna większość dzieci z SMA umierała przed 2. rokiem życia. Jednak obecnie SMA można leczyć. W Polsce do tej pory pacjentom podawano lek Nusinersen, który trzeba podawać do końca życia. W przypadku Zolgensma wystarczy jeden zastrzyk by dziecko nie tylko uniknęło śmierci, ale też rozwijało się zupełnie normalnie.

Rdzeniowy zanik mięśni, znany też jako SMA to choroba genetyczna, która powoduje umieranie neuronów w rdzeniu kręgowym. To sprawia, że pacjent nie jest w stanie kontrolować mięśni, które powoli zanikają. Z czasem nie jest nawet w stanie sam oddychać - umiera lub oddycha za niego respirator.

Najdroższy lek świata

Zolgensma to jednak jeden z najdroższych leków na świecie. Jego cena rynkowa to 10 mln zł za dawkę. Do tej pory rodzice dzieci z SMA organizowali zbiórki. Teraz koszt leku pokrywa państwowy Fundusz Medyczny, jednak refundacja dotyczy tylko dzieci do 6. miesiąca życia, bo wtedy lek jest najbardziej skuteczny. To powoduje sprzeciw rodziców starszych dzieci, którzy zostali wyłączeni z refundacji. Ich sprawę poparł Rzecznik Praw Obywatelskich.