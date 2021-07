Dzięki akcji policji rodząca kobieta szybko i sprawnie - mimo korków ulicznych - trafiła do szpitala w Łodzi

Do tego niecodziennego zdarzenia doszło po godz. 8 w poniedziałek 5 lipca. Kierowca audi jechał ze swoją rodzącą małżonką. Gdy utknął w korku przy wjeździe do Zgierza od strony Strykowa, skontaktował się z policją i poprosił o pomoc. Reakcja była błyskawiczna.

- Liczyła się każda minuta. Natężenie ruchu było w tym czasie bardzo duże i co chwilę powstawały korki na drodze, co uniemożliwiało kierującemu audi sprawny przejazd do łódzkiej placówki medycznej. Policjanci zdawali sobie sprawę, że w takich okolicznościach życie i zdrowie przyszłej mamy oraz dziecka mogą być zagrożone. Natychmiast wsiedli do radiowozu i namierzyli audi, którym podróżował zgłaszający z żoną – informuje podkomisarz Magdalena Nowacka, rzecznik prasowy KPP w Zgierzu.