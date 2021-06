Dziękujemy za sezon 2020-21. Podsumowanie kapitalnego sezonu piłkarek TME UKS SMS Łódź. Zdjęcia

Piłkarki TME UKS SMS wywalczyły wicemistrzostwo Polski i dotarły do finału Pucharu Polski. To wydarzyło się po raz pierwszy w historii.

Nic dziwnego, że odbyło się radosne podsumowanie kapitalnego sezonu. Zachwycony osiągnięciami swoich podopiecznych prezes Janusz Matusiak wraz z kapitan drużyny Darią Kurzawą dzielił wspaniały tor z dedykacją: Dziękujemy za sezon 2020721. Gratulacjom na ręce trenera Marka Chojnackiego nie było końca.

Klaudia Jedlińska otrzymała puchar MVP od firmy TME, sponsora piłkarek. Członek zarządu TME Andrzej Kuczyński jest wielkim fanem tej drużyny. Podsumowanie sezonu to także pożegnanie Adriany Achcińskiej, Tatsiany Markusheuskaya i Moniki Sowalskiej.