Dzień Kobiet 2022. Krótkie życzenia na 8 marca. Krótkie wierszyki na życzenia! Piękne życzenia z okazji Dnia Kobiet! 08.03.2022

Dzień Kobiet 2022. Krótkie życzenia na8 marca. Oto najlepsze wierszyki na życzenia! Piękne życzenia z okazji Dnia Kobiet!

Oto najwspanialsze życzenia z okazji Dnia Kobiet!

By się spełniły Twoje życzenia,

by się ziściły Twoje marzenia,

by uśmiech często gościł na Twej twarzy,

byś zdobyła w życiu, szczyt swoich marzeń

wszystko, co chciałabyś by się zdarzyło

wszystko czego pragniesz by Twoim było.

***

Marzec wyjął grosik srebrny,

Teraz będzie mu potrzebny.

Do kwiaciarni marzec pobiegł,

Kupić bukiet na Dzień Kobiet.

***

Drogie Panie, dziękuję Wam,

że czynicie ten świat piękniejszym i lepszym…

***

Życzę Ci, aby wszystkie plany - nawet te bardzo abstrakcyjne - udało się zrealizować.

Życzę Ci szczęścia - dzięki któremu te zamierzenia staną się realne.

Zdrowia, które pomoże w ich realizacji.

I przyjaciół, z którymi będziesz mogła dzielić radość ze swoich sukcesów.

***

Dziś powinnaś być królową,

wypoczywać cały dzień.

Komplementów słuchać dużo,

wszystko na skinienie mieć.

Nawet, kiedy spojrzysz w niebo

i wypowiesz tę chce mieć,

dzisiaj będziesz miała wszystko,

bo to jest Twój dzień.