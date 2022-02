DZIEŃ KOBIET 2022. Najlepsze życzenia i wierszyki sms na Dzień Kobiet. Jakie złożyć życzenia na Dzień Kobiet? Dzień Kobiet 2022 08.03.2022

DZIEŃ KOBIET 2022. Jakie złożyć życzenia na Dzień Kobiet? Najlepsze życzenia i wierszyki sms na Dzień Kobiet. Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet

życzę Ci gorącej filiżanki kawy, którą ktoś dla Ciebie zrobi,

nieoczekiwanego telefonu od starego przyjaciela,

zielonych świateł na Twojej drodze,

radości z małych spraw, które Cię ucieszą na co dzień.

***

Życzę Ci, aby wszystkie plany - nawet te bardzo abstrakcyjne - udało się zrealizować.

Życzę Ci szczęścia - dzięki któremu te zamierzenia staną się realne.

Zdrowia, które pomoże w ich realizacji.

I przyjaciół, z którymi będziesz mogła dzielić radość ze swoich sukcesów.

***

Bądź bardzo mądra, bądź bardzo miła.

Bądź zawsze szczera, miej wszystkie zalety.

Niech z Ciebie nadal będzie ideał kobiety.

***

Dla kobitek, które znam,

ładnych życzeń parę mam.

Zdrowia, szczęścia i miłości,

bukiet kwiatów i słodkości!

Niech się niesie w cały kraj

Dziś dla Pań wszystkiego naj!

***

By czasu starczyło na wszystko,

szczęście dopisywało mimo wszystko,

w sukcesy obrodziło,

a to co dobre na lepsze się zmieniło