DZIEŃ KOBIET 2022. Najpiękniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet 8 marca. Gotowe piękne życzenia do wysłania SMS w Dzień Kobiet! 8.03.2022

DZIEŃ KOBIET ŻYCZENIA. Najpiękniejsze życzenia i wierszyki na 8 marca. Oto krótkie życzenia do wysłania z okazji Dnia Kobiet!

Z okazji Dnia Kobiet pragnę złożyć Ci życzenia,

wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia,

by w każdym dniu roku uśmiech na twarzy Twej gościł tak samo

często, jak w tym dniu.

***

To dla Ciebie, najdroższa

ta droga z czerwonych róż usiana,

to dla Ciebie ta rosa,

zbierana z samego rana,

to dla Ciebie, istoto płci żeńskiej,

słabną wszystkie serca męskie.

***

Z okazji Dnia Kobiet życzę Ci,

abyś nigdy nie przejmowała się upływem lat,

zawsze z nadzieją patrzyła w przyszłość

i nigdy nie traciła swojego uroku.

***

Życzę Ci abyś odnalazła:

w ciszy swoje myśli i marzenia,

w bliskich Ci osobach siłę i piękno stworzenia,

w otaczającym świecie radość istnienia,

w kolorach, smakach i zapachach wielkość natchnienia,

a w sobie miłość.

***

Najserdeczniejsze przyjmij życzenia

Zamiarów i marzeń spełnienia,

W działaniu i w pracy - sukcesu.

Niech szczęście pilnuje Twojego adresu,

Jak wierny cień trwa obok stale,

Niech sprzyja Ci wytrwale.

***

W dniu Twego święta

Nachodzi mnie myśl miła

Twój diabełek prosi i pamięta

Byś zawsze przy mnie była!