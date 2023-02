Dzień Kobiet 2023. Krótkie życzenia i wierszyki na Dzień Kobiet dla dziewczyny, żony, koleżanki 08.03.2023

Krótkie życzenia i wierszyki na Dzień Kobiet 2023

Życzę Ci, aby wszystkie plany - nawet te bardzo abstrakcyjne - udało się zrealizować.

Życzę Ci szczęścia - dzięki któremu te zamierzenia staną się realne.

Zdrowia, które pomoże w ich realizacji.

I przyjaciół, z którymi będziesz mogła dzielić radość ze swoich sukcesów.

***

Jesteś Kobietą mego życia,

jesteś Kobietą moich marzeń.

Długą drogą do zdobycia,

gdy o Tobie wszyscy marzą.

Wplatam palce w Twoje

najdelikatniejsze dłonie,

przychodzę co dzień by,

ugasić serce, co płonie.

I nie mogę zapomnieć o Tobie,

ja bez Ciebie nic nie zrobię!

***

To dla Ciebie, najdroższa

ta droga z czerwonych róż usiana,

to dla Ciebie ta rosa,

zbierana z samego rana,

to dla Ciebie, istoto płci żeńskiej,

słabną wszystkie serca męskie.