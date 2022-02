Dzień kobiet już 8 marca! Najlepsze życzenia na Dzień Kobiet! Zobacz najlepsze życzenia na Dzień Kobiet! 08.03.2022

Dzień kobiet już 8 marca! Najlepsze życzenia na Dzień Kobiet! Zobacz najlepsze życzenia na Dzień Kobiet!

Paris, London, Miami, New York, Ibiza... Tego Ci życzę, odkrywania co dzień nowego, coraz to piękniejszego świata i życia wśród sprzyjających twoim marzeniom ludzi, do których ja się zaliczam pisząc tego smsa z głowy pełnej pięknych uczuć dla Ciebie, na zawsze pamiętający...

***

8 marca dzień radosny,

dużo kwiatów, dużo wiosny.

Niech dla Ciebie słońce świeci.

Niech ci czas radośnie leci.

***

By czasu starczyło na wszystko,

szczęście dopisywało mimo wszystko,

w sukcesy obrodziło,

a to co dobre na lepsze się zmieniło

***

Jesteś Kobietą mego życia,

jesteś Kobietą moich marzeń.

Długą drogą do zdobycia,

gdy o Tobie wszyscy marzą.

Wplatam palce w Twoje

najdelikatniejsze dłonie,

przychodzę co dzień by,

ugasić serce, co płonie.

I nie mogę zapomnieć o Tobie,

ja bez Ciebie nic nie zrobię!

***

W dniu Twojego święta

Życzę Ci z całego serca zdrowia,

Szczęścia i pomyślności.

Niech los, co ma najlepszego,

Ściele Ci pod nogi

I niech Cię otacza radość,

A omija smutek

Tego wszystkiego życzy Ci...