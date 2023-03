Dzień Kobiet w kawalerii powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Z roku na rok coraz więcej kobiet

Kobiety żołnierze w kawalerii powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim

Dzień Kobiet świętują także w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Brygada zaprezentowała szereg zdjęć pokazujących żołnierki różnych specjalności.

Jak mówi kapitan Katarzyna Dutkiewicz-Pawlikowska, rzeczniczka 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, około 8 procent składu tej elitarnej jednostki to kobiety, co nie odbiega od proporcji w całym Wojsku Polskim. Jak to się przekłada na liczby? Tych danych brygada nie ujawnia. Warto jednak zauważyć, że liczba kobiet służących w tomaszowskiej brygadzie stale rośnie.