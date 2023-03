Dzień Kobiet w Łodzi. Jakie kwiaty najczęściej kupują łodzianie? Które z nich cieszyły się największą popularnością?

- Wracają też do łaski goździki, mogą być pojedyncze. Kupowane są też róże - mówi.

Pani Iwona Bartosik, florystka z łódzkiego Górniaka podkreśla, że obecnie jak co roku w Dniu Kobiet dużą popularnością cieszą się tulipany.

Obdarowywanie kobiet kwiatami w dniu ich święta to swego rodzaju niepisana tradycja. Jednak jakie kwiaty cieszą się największą popularnością 8 marca? Które z nich sprawdzą się zarówno dla żony, jak i siostry albo koleżanki? Sprawdziliśmy to na jednym z łódzkich targowisk!

Pielęgnacja kwiatów ciętych

Aby kwiaty cięte przetrwały dłużej, powinniśmy regularnie wymieniać im wodę. Należy również uważać, aby nie była ona ani za ciepła, ani za zimna. Jeśli chcemy, aby kwiat wyglądał ładnie przez dłuższy czas powinniśmy również przycinać jego łodygi i uważać, aby nie trzymać liści w wodzie.

Suszenie kwiatów

Jeśli chcemy, aby kwiaty zostały z nami na dłużej, ale obawiamy się, że szybko zwiędną, warto zastanowić się nad ich ususzeniem. Jak to zrobić? Najpopularniejszym sposobem jest suszenie kwiatów na płasko. Sposób ten jest bardzo prosty, wystarczy nam stara książka lub stary zeszyt, do którego włożymy krótko przycięte kwiaty. Pamiętaj jednak, aby je dobrze docisnąć i skorzystać do tego z takich książek i zeszytów, których nie będziesz potrzebować, ponieważ kwiaty barwią kartki!