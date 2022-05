Dzień Matki 2022 - najlepsze wierszyki i życzenia. Zabawne życzenia na Dzień Matki. Krótkie życzenia na Dzień Matki 26.05.2022

WIERSZYKI NA DZIEŃ MATKI

Kochana Mamo – zacznę zwyczajnie,

że z Tobą w domu jest fajnie:

i w deszczu i w słotę, w smutku, w radości,

wspierasz i uczysz życia w miłości.

Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować,

skromny bukiecik kwiatów darować

***

Wstałam rano raniusieńko,

Ubrałam się bielusieńko,

Usłyszałam głos ptaszyny,

Że dziś Mamy Święto obchodzimy.

Więc Ci życzę Kochana Mamo ma,

Tego co Ci radość da,

A więc:

Szczęścia wszelkiego,

Zdrowia wspaniałego,

Miłości doznawania,

I tylko w szczęściu trwania.

***

Choć serduszko moje małe, Tobie dziś oddaje całe,

byś na zawsze pamiętała I podziękę moją znała.

Za to wszystko coś zrobiła, Za to, żeś mnie urodziła,

I że byłaś mą ostoją, Za to, żeś jest matką moją.

Ślę życzenia, a nie kwiatki Oraz miłość na Dzień Matki.