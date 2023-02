Dzień Mężczyzn 2023. Wierszyki na Dzień Mężczyzn 2023. Wierszyki do wysłania SMS, MMS, MESSENGER. Krótkie życzenia na Dzień Mężczyzn 2023

ŻYCZENIA NA DZIEŃ MĘŻCZYZN

Wszystkiego najlepszego

Dla chłopa dużego,

Dużo wódki, dużo kasy,

A dla chłopaka małego,

Dużo szczęścia i nauki,

Bądź zdrowiutki i słodziutki.

***

Z okazji Dnia Mężczyzny życzę Ci,

Abyś był pomocny jak komputer,

Szybki jak japoński skuter,

Sympatyczny jak maskotka

I słodziutki jak szarlotka.

***

Dzień faceta dziś się święci,

Więc życzę Ci tego, co Cię kręci:

Full zabawy, dobrych chęci,

Niech Cię licho złe nie nęci,

"Złe" przygody niech Cię miną

Oraz troski w dal odpłyną.

DZIEŃ MĘŻCZYZNY 2023

Gdyby księżyc umiał mówić,

Gdyby odgadł myśli me,

To na pewno by wygadał,

Jak ja mocno kocham Cię!

***

Z okazji tego dnia niezwykłego!

Życzymy Wam chłopcy wszystkiego najlepszego:

Humoru radosnego

I aby codziennie spotkało Was coś magicznego.

I uśmiechu pogodnego

Na każdy moment życia.

***

Mężczyzno mój kochany

w dniu Twego święta Twoja kobieta o Tobie pamięta

Życzenia serdeczne więc składam

i moc całusów do nich dokładam!

Życzę Ci dużo zdrówka

I aby w Twym portfelu gruba była gotówka

Sukcesy w pracy niech wreszcie znać dają

I ten stres w końcu zażegnają

Wszystkie przeciwności razem pokonamy

Bo się naprawdę bardzo kochamy!