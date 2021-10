Dzień Nauczyciela 2021 w Łodzi i regionie. Nagrody finansowe dla nauczycieli od samorządów i kuratora. Lista wyróżnionych nauczycieli

Powołanie specjalnego funduszu na nagrody dla pracowników oświaty to obowiązek każdego samorządu, wynikający z przepisów Karty Nauczyciela (ten fundusz to co najmniej jeden procent planowanych rocznych wynagrodzeń). Nagrody są wręczane w okolicy Dnia Edukacji Narodowej i co roku budzą duże zainteresowanie w belferskim środowisku.