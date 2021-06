Na dzień Ojca ślę życzenia, bo to nie jest bez znaczenia. Jesteś dobry dla mnie, Tato. Chcę ci podziękować za to. Wspierasz mnie od urodzenia, więc się nigdy już nie zmieniaj!

Dziękuję, że znosiłeś to, czego nie sposób było znieść, że robiłeś coś z niczego, że dawałeś, mając puste kieszenie, że wybaczałeś, choć nie przepraszałam, że kochałeś, gdy kochać się nie dało, że mnie wychowałeś i że to wszystko Ci się udało.

DZIEŃ OJCA 2021: ŻYCZENIA NA DZIEŃ OJCA, WIERSZYKI NA DZIEŃ OJCA, ŚMIESZNE ŻYCZENIA DLA TATY

Dziś dzień ojca Drogi Tato.

Co Ty dzisiaj powiesz na to?

Ślę Ci szczere me życzenia.

Czy w twym życiu to coś zmienia?

Mam nadzieję, że się cieszysz

i że dzisiaj się nie spieszysz.

Bo to święto jest dla ciebie,

byś urządził je dla siebie.

Dzień Ojca. Życzenia z okazji Dnia Ojca. Wierszyki na Dzień Ojca. Życzenia dla taty

