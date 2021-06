Dzień Ojca 23 czerwca 2021. Rymowane życzenia dla Taty. Najpiękniejsze życzenia na Dzień Taty. Życzenia na Dzień Ojca śmieszne 23.06.2021

Wiemy jak ciężko pracujesz tato! Bardzo Cię wszyscy kochamy za to a także za Twe szlachetne serce, w którym rodzina pierwsze ma miejsce! W ten dzień świąteczny przyjmij podziękę za wiarę, mądrość, ojcowską rękę. Wysłuchaj życzeń co z serca płyną: Niech wichury mroźne Ciebie ominą!

Dziękuję, że znosiłeś to, czego nie sposób było znieść, że robiłeś coś z niczego, że dawałeś, mając puste kieszenie, że wybaczałeś, choć nie przepraszałam, że kochałeś, gdy kochać się nie dało, że mnie wychowałeś i że to wszystko Ci się udało.

Życzenia na Dzień Ojca 2021

Drogi Tato uśmiechnij się

przecież dzisiaj jest Twój dzień

dlatego przesyłam całusa mocnego

życząc Ci szczerze wszystkiego dobrego.

Życzenia na Dzień Ojca 2015

Kochany Tato!

Dałeś mi mądrość i wiedzę,

Nauczyłeś iść pod wiatr,

Z Twą dobrocią i uśmiechem

Łatwiej kroczyć mi przez świat.



Dziękuję Ci za to,

Że dopasowywałeś swoje życie do mojego.

Dziękuję za poczucie,

Że nie ma dla Ciebie na tym świecie nic droższego,

Niż nasza miłość

(Oprócz Twojej miłości do mojej Mamy).

Dzięki Tobie czuję się chcianym dzieckiem,

Potrzebnym i wartościowym człowiekiem.

Dziękuję Ci za to, że jesteś.

Życzenia na Dzień Ojca

Żadne słowa nie oddadzą tego,

kim dla mnie jesteś.

Żaden płomień nie strawi mego do Ciebie uczucia.

Żaden człowiek nie zrobi dla mnie tyle,

ile Ty dla mnie zrobiłeś.

Kocham Cię Tato.