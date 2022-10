Dzień Onkologii w łódzkim oddziale NFZ. Jak zorganizować leczenie nowotworu? Matylda Witkowska

Poza informacjami onkologicznymi na sali NFZ będzie też można zmierzyć poziom cukru we krwi NFZ

Łódzki oddział NFZ zaprasza we wtorek (4 października) na Dzień Onkologii. To okazja by dowiedzieć się, jak zorganizować leczenie onkologiczne i jak zadbać o siebie w jego trakcie. Będą też informacje o zdrowiu i zapobieganiu chorobom nowotworowym.