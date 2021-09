Dziennik Łódzki: włącz powiadomienia i bądź z nami zawsze na bieżąco

NOWE Hubert Hurkacz kiedy gra? O której godzinie? Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Seppi? US Open transmisja WYNIK 2.09

Hubert Hurkacz gra w 2. rundzie US Open. Gdzie oglądać mecz Polaka? Podajemy program występów polskiego tenisisty w turniejach ATP i Wielkiego Szlema. Tutaj znajdziesz relację i wynik online na żywo. Hurkacz świetnie spisał się w turnieju Wimbledonu, awansując do półfinału po wygranej ze Szwajcarem Rogerem Federerem, a teraz walczy w turnieju US Open. Kiedy mecz Hurkacza w Nowym Jorku? O której godzinie mecz Polaka? Sprawdź poniżej termin i plan rozgrywek na korcie.