Dziesięć medali medali KS Olimp Łódź w Polish Open. Brawo #teamTME

Zawody Polish Open stanowiły istotny etap przygotowań do najważniejszych imprez europejskiego oraz światowego karate. Dla wielu narodowych reprezentacji był to turniej kwalifikacyjny do tegorocznych mistrzostw świata seniorów, które odbędą się w Dubaju. Młodsi zawodnicy walczyli o przepustki na przyszłoroczne mistrzostwa Europy kadetów, juniorów oraz młodzieżowców w Pradze.

Reprezentanci KS Olimp Łódź podczas Polish Open pokazali się ze świetnej strony. Wywalczyli 3 złote, 3 srebrne oraz 4 brązowe medale. Krążki z najcenniejszego kruszcu zdobyli Hubert Jarocki, Ksenyia Dronchanka oraz Kamil Milski.

Hubert Jarocki sięgnął po złoto w kategorii U21 - 84 kg. W drodze do finału pokonał rywali ze Słowacji, Węgier oraz Niemiec, by w decydującym boju zwyciężyć z kolejnym Słowakiem (1:0).

Najlepsza w kategorii junior - 53 kg okazała się Ksenyia Dronchanka. Pochodząca z Białorusi nowa zawodniczka w szeregach KS Olimp Łódź na przestrzeni całych zawodów rywalizowała z Ukrainką, Polką oraz Dunką, by w finale pokonać 3:0 kolejną z przedstawicielek Ukrainy.