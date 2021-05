Dziewczęta z TME UKS SMS będą świętować na ulicy Piotrkowskiej

Wygrana lub remis zapewnią łodziankom wicemistrzostwo Polski. Nawet po porażce, której nie dopuszczamy do siebie, będziemy oceniać sezon w kategorii sukcesów, bo TME UKS SMS zdobędzie wtedy brązowy medal.

Bez względu na wynik organizowane jest spotkanie kibiców z drużyną i sztabem szkoleniowym TME UKS SMS Łódź w sobotę 29 maja około 18:45 - 19:00. Bezpośrednio po powrocie z meczu z Łęcznej cały zespół pojawi się wraz z historycznymi medalami i pucharem w Łodzi na ul. Piotrkowskiej (przy Pasażu Schillera).

Na stronie Górnika Łęczna ukazał się ciekawy wywiad z Nikolą Karczewską, która kiedyś grała w Łodzi. – Bardzo lubię Łódź, lubię do niej wracać, a w samym klubie mam wiele znajomych. Nigdy nie sądziłam, że spotkam się z SMS w tak ważnym meczu i to w ostatniej kolejce sezonu. Niezwykle mnie to motywuje, nie mogę się doczekać tego spotkania. Czy łodzianki mogą nas zaskoczyć? Ten zespół zaskakuje przez cały sezon, więc… A mówiąc na poważnie, SMS to drużyna, która jest nieprzewidywalna. Musimy brać pod uwagę różne scenariusze – powiedziała była piłkarka SMS Łódź.